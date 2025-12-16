Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Bayburt'un Aydıntepe Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki yaylada gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü.
Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Yüzeyi buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı dağlar, havadan görüntülendi.
