        Bayburt Haberleri

        Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Bayburt'un Aydıntepe Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:25 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:25
        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki yaylada gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü.

        Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Yüzeyi buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı dağlar, havadan görüntülendi.

        

