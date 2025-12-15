Bayburt'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Operasyonlarda yakalanan 1 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, 2 şüpheli hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 sikke ile 40 litre etil alkol ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

