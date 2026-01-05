Habertürk
Habertürk
        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Bayburt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:07
        Bayburt'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Bayburt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Bayburt-Demirözü kara yolu istikametinde seyreden 3 aracın üniversite kavşağında çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

