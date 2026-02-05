Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta DSİ tarafından 23 yılda 102 tesis hizmete alındı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Bayburt'ta 102 tesisin hizmete sunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:43
        Bayburt'ta DSİ tarafından 23 yılda 102 tesis hizmete alındı
        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'a önemli su yatırımları kazandırdıklarını belirterek, "2003-2026 yılları arasında Bayburt'ta 12 baraj, 10 gölet, 12 sulama tesisi, 3 HES, içmesuyu, 2 arazi toplulaştırma ve 62 taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 102 tesisi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerimizin toplam maliyet ise 20 milyar 816 milyon 762 bin 878 liradır." ifadelerini kullandı.

        Bayburt'ta inşa edilen baraj ve göletlerle su depolamaya devam ettiklerinin altını çizen Balta, şu değerlendirmede bulundu:

        "İçinde bulunduğumuz iklim koşullarını göz önünde bulundurursak suyun her damlası bizim için çok kıymetli. Bayburt ilimize son 23 yılda inşa ettiğimiz, Erikdibi, Pınargözü, Demirözü, Mehmet Aslan, Kırklartepe, Çayırözü, Kitre, Konursu, Sarımeşe, Soğukgöze, Taht ve Uluçayır barajlarının yanı sıra Eymür, Gökçedere, Danişment, Dövmekaya ve Kurugüney, Sakızlı, Saraycık, Suludere, Uğrak ve Yukarı Pınarlı göletleri ile birlikte 106,33 milyon metreküp depolama hacmine ulaştık.


        DSİ olarak inşa ettiğimiz baraj ve göletlerin faydaya dönüşmesi için eş zamanlı olarak modern sulama tesisleri inşa ediyoruz. Bayburt'ta tamamlanan 12 sulama tesisi ile 16 bin 438 hektar devam eden 7 adet sulama tesisi ise kısmi olarak 1584 hektar toplamda ise 18 bin 22 hektar alan sulamaya açılmış ve yıllık 1 milyar 838 milyon 254 bin 200 lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Kuru tarımdan sulu tarıma geçen çiftçilerimizin böylelikle ürün yelpazeleri de genişlemiştir."

        Balta, Bayburt'ta taşkın kontrol projeleri ile dereleri daha güvenli hale getirdiklerini vurguladı.

        Son 23 yılda 62 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 82 yerleşim yeri ve 4 bin 938 hektar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktaran Balta, "İnşaat yatırım safhasında ise 21 taşkın koruma tesisi bulunmaktadır. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.


        Yıllık 278 milyon 77 bin 800 lira zirai gelir artışı sağlandığını bildiren Balta, şunları kaydetti:


        "Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ön yargı ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz."

        Balta, Bayburt'ta 2025'te toplam maliyeti 900 milyon lira olan 11 tesisi tamamlayarak hizmete sunduklarlarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

