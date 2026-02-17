Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

        Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 150 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Giriş: 17.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:55
        Bayburt'ta çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi
        Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 150 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Tuzcuzade Mahallesi kırsalında yapılan tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve Türk Kızılay ekipleri katıldı.

        Senaryo gereği çığda 3 vatandaşın kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerinin desteğiyle ambulansa taşındı.

        İl AFAD Müdürü Uğur Minder, gazetecilere, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Zorlu arazide başarılı bir tatbikat yaptıklarını belirten Minder, "1993'te Bayburt'un Üzengili köyünde 59 vatandaşımızı kaybettiğimiz bir çığ felaketi yaşamıştık. Bu olay, Türkiye çığ tarihinin en fazla ölümlü ikinci olayı olarak kayıtlara geçti. Bütün kurumlarımızla beraber burada güzel bir çığ tatbikatı yaptık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

