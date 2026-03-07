Bayburt Özel İdare Spor U15'de şampiyon oldu

Bayburt Yerel Amatör Lig Gençler Kategorisi U15 Grubu'nda mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, şampiyon oldu. Ligde oynadıkları 7 maçı da kazanan Bayburt Özel İdare Spor U15 takımı, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübünü 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-siyahlı takım, maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mete Türker'in elinden aldı. Şampiyon takım, Türkiye Şampiyonası U15 Kademe Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.