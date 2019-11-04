Vali Epcim’den şehit ailesine ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin’de askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya’nın ailesini ziyaret etti.

28 Aralık 1993 tarihinde Mardin’in Dağgeçit ilçesinde Klavuz komutanlığı emrinde görevini icra ederken teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya’nın ailesine ziyarette bulundu. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulunan Vali Epcim şehidin anne ve babasının sağlık durumuyla ilgili bilgiler alarak taleplerini dinledi. Şehidin anne ve babasına sağlık ve afiyet temennisinde bulunan Vali Epcim, ziyaretlerine devam edeceklerini ve şehitlerin bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.

BAYBURT 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.