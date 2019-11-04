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Vali Epcim’den şehit ailesine ziyaret

İHA

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Epcim’den şehit ailesine ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mardin’de askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya’nın ailesini ziyaret etti.
28 Aralık 1993 tarihinde Mardin’in Dağgeçit ilçesinde Klavuz komutanlığı emrinde görevini icra ederken teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya’nın ailesine ziyarette bulundu. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet ederek hasbihalde bulunan Vali Epcim şehidin anne ve babasının sağlık durumuyla ilgili bilgiler alarak taleplerini dinledi. Şehidin anne ve babasına sağlık ve afiyet temennisinde bulunan Vali Epcim, ziyaretlerine devam edeceklerini ve şehitlerin bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.

BAYBURT

04 Kasım 2019 Pazartesi

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