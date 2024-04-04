Bayburt'ta geleceğin mutfak şefleri yetişiyor

Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, yöresel lezzetlerden dünya mutfağına kadar birçok lezzeti uygulamalı öğreniyor.

Bölümdeki 100 öğrenci, ilk yıl ağırlıklı olarak aldıkları teorik eğitimin ardından ikinci yıl beş yıldızlı otellerin mutfaklarını aratmayan ortamda çalışıyor.

Geçen yıl hizmete giren ve endüstriyel mutfak ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Gastronomi Laboratuvarı'nda Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden hünkarbeğendi, fırında çömlek, Kayseri yağlaması, İzmir köfte, lahmacun, karnıyarık, etli kuru fasulye ve pilav gibi yemekleri pişiren öğrenciler, aynı zamanda Kore, Fransız, İspanyol ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin ünlü yemeklerini hazırlıyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin hem yöre hem ülke hem de dünya mutfağının lezzetlerini öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Programın 4 yıl önce aktif olduğunu, geçen yıl ise beş yıldızlı otellerin mutfaklarını aratmayan bir ortamın öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirten Türkmen, amaçlarının nitelikli insan gücü yetiştirerek turizm sektöründe istihdam edilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Türkmen, aşçılık bölümünün bu anlamda hem kente hem de bölgeye önemli hizmetler sunacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: