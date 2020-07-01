Demirözü’nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı

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Bayburt’un Demirözü ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Demirözü Kelkit yolunda sağanak yağmur ile yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı etkili oldu. Doluyla birlikte yol beyaza büründü.

Dolu yağışının etkili olduğu köylerde da ekili araziler zarar gördü.

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