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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’taki Türkiye’nin en büyük açık hava müzesi turizm sezonunda 12 bin ziyaretçiyi ağırladı

İHA

Bayburt’taki Türkiye’nin en büyük açık hava müzesi turizm sezonunda 12 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bayburtlu işadamı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde hayata geçirdiği Etnografya Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. 15 bin metre kara alan üzerine kurulan Türkiye’nin en büyük açık hava müzesi turizm sezonunda 12 bin ziyaretçiyi ağırladı.
2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Bayburt il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki. Demirözü ilçesine ise 14 kilometre uzaklıkta Beşpınar köyünde yer alıyor. Yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alan içerisinde yapılan müze, zaman ve mekan ilişkisi içerisindeki tüm yapılar ve eşyalar 19501980 yılları arasındaki görüntüleri sergiliyor. Köy geleneklerinin canlandırıldığı müzede, geçmiş yıllardaki sosyal ve kültürel yaşamı simgele bütün eşyaları ve mekanları görmek mümkün.
Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin hedefleri içerisinde, köylerden şehirlere hızlanarak artan göç olgusunun önüne geçmek ve köylerde meydana gelen mimari hasarların önlenmesi ve unutulmaya yüz tutan anane ve geleneklerin yaşatılarak yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.
Müze içerisinde geleneksel olarak yaşatılan bakkal, ayakkabıcı, terzi, demirci, kahvehane, nalbant ve marangoz gibi dükkanlar bulunuyor. Ayrıca köy evi, su değirmeni, anfi tiyatro ve açık hava sineması, Dede Korkut Türk kimliği kütüphanesi, tandırlık, aşhane, mescit, salıncak, kuşu evinden oluşuyor.
Görselliğiyle konuklarına masalsı manzaralar sunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin zaman zaman konukları içerisinde çiçeği burnunda gelin ve damat adayları da olur. Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için Etnografya Müzesini tercih eden çiftler, Nostaljik mekanlarda en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmek için çaba sarf ediyorlar.
Bayburt kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin yanında Selçuklu mimarisine uygun “Loru Han” yaptırıyor. Pandemi sürecinde 12 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde konaklama ihtiyacını giderebilecekleri Loru Han projesi 2021 yılında faaliyete geçmiş olacak.
Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, “Müzemiz 15 bin metre kara bir alana ulaştı. 4 bin metre karesi kapalı alan 11 bin metre kare alan da bahçeli alan. Bahçeli alan açık hava müzesi olarak gezip dolaşılabiliyor. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz çok rahat hareket edebiliyorlar. Pandemi de herhangi bir hastalıkla karşılaşmadık. Bu turizm sezonunda 12 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu fikir Anadolu’nun nüfusunun azalması, köylerdeki nüfusumuzun şehre heveslenmesi bana rahatsızlık verdi. Köy yaşamının güzel bir yaşam olduğunu insanlara göstermek istiyorum. Sosyal yaşam kalitesini köylerimizde, Anadolu’da yükseltemezsek bu metropollere nüfus artışının önüne geçemeyiz. İnsanların doğduğu yerde doymaları gerektiğini düşünüyorum. Köylerimizin betonlaşmasına, konaklarımızın yıkılmasına, çeşmelerin, köprülerin modern hayat adına saçma sapan yapılaşmasına karşı duruş olarak bu müzeyi inşa ettirdim” dedi.

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