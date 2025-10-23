Bayburt nerede? Bayburt hangi bölgede, komşu illeri neler?

BAYBURT NEREDE?

Bayburt, Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Doğu Karadeniz dağlarının iç kesiminde yer alır. Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri arasında geçiş noktasında bulunan şehir, tarihi İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer almasıyla stratejik bir öneme sahiptir. Doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon, güneyinde ise Erzincan illeriyle çevrilidir. Yaklaşık 1.550 metre rakıma sahip olan Bayburt, sert karasal iklimiyle tanınır. Kış aylarında yoğun kar yağışı görülürken, yazları daha ılıman bir hava hâkimdir. Bayburt, Çoruh Nehri’nin iki yakasında kuruludur. Nehir boyunca uzanan şehir, hem doğal hem de tarihî güzellikleriyle dikkat çeker. Küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen Türkiye’nin en köklü şehirlerinden biri olarak bilinir.

BAYBURT HANGİ ŞEHİRDE?

Bayburt, aynı adı taşıyan Bayburt ilinin merkezidir. Türkiye’nin en az nüfuslu illerinden biri olan Bayburt’un toplam nüfusu yaklaşık 85 bindir. Şehir merkezinde ise 40 bine yakın kişi yaşar. Bayburt, hem tarihî hem kültürel açıdan önemli bir yerleşimdir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda eser şehrin dokusunu oluşturur. Bayburt Kalesi, şehrin simgesidir. Çoruh Nehri’ne bakan bir tepe üzerine inşa edilmiş olan kale, Anadolu’nun en eski savunma yapılarından biridir. Bunun yanı sıra Dede Korkut Kültür Evi, Bayburt Ulu Camii, Yakutiye Medresesi kalıntıları ve Taşhan gibi yapılar, şehrin tarihî kimliğini yansıtır.