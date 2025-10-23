Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bayburt nerede? Bayburt hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Bayburt nerede? Bayburt hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Bayburt, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde konumlanıyor. Tarih boyunca İpek Yolu üzerinde yer alan şehir, stratejik konumu sayesinde pek çok medeniyetin izlerini taşır. Günümüzde hem tarihi dokusuyla hem de doğal yapısıyla öne çıkan Bayburt, son yıllarda özellikle iç turizmde adından söz ettiriyor. İşte, Bayburt nerede? Bayburt hangi bölgede, komşu illeri neler? sorularının detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BAYBURT NEREDE?

        Bayburt, Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Doğu Karadeniz dağlarının iç kesiminde yer alır. Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri arasında geçiş noktasında bulunan şehir, tarihi İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer almasıyla stratejik bir öneme sahiptir. Doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon, güneyinde ise Erzincan illeriyle çevrilidir. Yaklaşık 1.550 metre rakıma sahip olan Bayburt, sert karasal iklimiyle tanınır. Kış aylarında yoğun kar yağışı görülürken, yazları daha ılıman bir hava hâkimdir. Bayburt, Çoruh Nehri’nin iki yakasında kuruludur. Nehir boyunca uzanan şehir, hem doğal hem de tarihî güzellikleriyle dikkat çeker. Küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen Türkiye’nin en köklü şehirlerinden biri olarak bilinir.

        REKLAM

        BAYBURT HANGİ ŞEHİRDE?

        Bayburt, aynı adı taşıyan Bayburt ilinin merkezidir. Türkiye’nin en az nüfuslu illerinden biri olan Bayburt’un toplam nüfusu yaklaşık 85 bindir. Şehir merkezinde ise 40 bine yakın kişi yaşar. Bayburt, hem tarihî hem kültürel açıdan önemli bir yerleşimdir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda eser şehrin dokusunu oluşturur. Bayburt Kalesi, şehrin simgesidir. Çoruh Nehri’ne bakan bir tepe üzerine inşa edilmiş olan kale, Anadolu’nun en eski savunma yapılarından biridir. Bunun yanı sıra Dede Korkut Kültür Evi, Bayburt Ulu Camii, Yakutiye Medresesi kalıntıları ve Taşhan gibi yapılar, şehrin tarihî kimliğini yansıtır.

        BAYBURT’A NASIL GİDİLİR?

        Bayburt’a ulaşım karayoluyla oldukça rahattır. Erzurum, Trabzon ve Gümüşhane üzerinden gelen yollarla bağlantısı bulunur. En yakın havalimanı Trabzon Havalimanı’dır ve şehir merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktadır. Havalimanından karayolu ile yaklaşık iki saatlik bir yolculukla Bayburt’a ulaşılabilir.

        BAYBURT’TA NELER YAPILIR?

        Bayburt’ta yapılacak şeyler çoğunlukla tarih, kültür ve doğa etrafında şekillenir. Şehrin merkezinde yer alan Bayburt Kalesi, panoramik manzarasıyla görülmeye değerdir. Kale surlarından bakıldığında Çoruh Nehri ve şehir merkezi bütün güzelliğiyle izlenebilir. Aydıntepe Yeraltı Şehri, bölgenin en ilginç yapılarından biridir. M.S. 2. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen bu yeraltı tünelleri, Bayburt’un antik dönemlerde stratejik önemini ortaya koyar. Doğaseverler için Sırakayalar Şelalesi, hem yürüyüş hem fotoğrafçılık için ideal bir noktadır. Yaz aylarında serin havası, şehrin sıcak günlerinden kaçmak isteyenler için mükemmel bir durak olur. Baksı Müzesi, Bayburt’un kültürel dönüşümünün simgesidir. Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Bayraktar Köyü’nde yer alan bu çağdaş sanat müzesi, Anadolu’nun kırsalında modern sanatla geleneksel el işlerini buluşturan örnek bir projedir. Müze, uluslararası alanda ödüller kazanmış ve bölgenin kültürel kalkınmasında önemli rol oynamıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı