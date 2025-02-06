Bayer Leverkusen: 3 - Köln: 2 | MAÇ SONUCU

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen sahasında Köln'ü ağırladı. 4 gol çıkan mücadelenin 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Köln'ün gollerini 45+10. dakikada Damion Downs ve 54'te Linton Maina kaydetti. Leverkusen'in golleri ise 61. ve 90+7. dakikada Patrik Schick, 98. dakikada ise Victor Boniface'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen yarı finale yükseldi. Köln ise turnuvaya veda etti.