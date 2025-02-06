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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Bayer Leverkusen: 3 - Köln: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen: 3 - Köln: 2 | MAÇ SONUCU

        Almanya Kupası çeyrek final maçında Bauer Leverkusen ile Köln karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 2-2 beraberlikle sona ererken, uzatmalar sonucu ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 00:49 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:10
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        Leverkusen uzatmalarda yarı finalde!
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        Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen sahasında Köln'ü ağırladı. 4 gol çıkan mücadelenin 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        Köln'ün gollerini 45+10. dakikada Damion Downs ve 54'te Linton Maina kaydetti. Leverkusen'in golleri ise 61. ve 90+7. dakikada Patrik Schick, 98. dakikada ise Victor Boniface'ten geldi.

        Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen yarı finale yükseldi. Köln ise turnuvaya veda etti.

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