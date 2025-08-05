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        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri

        Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar: Sadakatsizlik iddiasındaki delilin ortak bilgisayardan elde edilip edilmediği araştırılmalı. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 05.08.2025 - 09:40 Güncelleme: 05.08.2025 - 09:40
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        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
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        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında delil niteliği taşıyan materyallerin nasıl elde edildiğine ilişkin kritik bir karara imza attı. Karara göre, eşler arasında ortak kullanılan bilgisayarda fark edilen bir fotoğraf, özel hayatın gizliliğini ihlal etmiyorsa hukuka uygun delil sayılabilecek.

        ÇOCUKLUK AŞKI FOTOSU ORTAK PC’DEN ÇIKTI

        İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında, taraflar karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Erkek eş, kadının “çocukluk aşkı” olarak tanımladığı kişiyle ilişkisini ileri sürdü ve söz konusu ilişkiyi kanıtlamak amacıyla, kadının dudak dudağa çekilmiş bir fotoğrafını delil olarak sundu. Fotoğrafın, eşlerin birlikte kullandığı bilgisayarda e-posta ön izlemesi sırasında tesadüfen görüldüğünü öne sürdü. Kadın ise, fotoğrafın haberi ve rızası olmadan elde edildiğini, özel hayatının ihlal edildiğini ve fotoğrafta dijital oynama yapıldığını ileri sürdü.

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        YEREL MAHKEME “ERKEK HAKLI” DEDİ

        Aile mahkemesi, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduğu belirtilerek her iki davanın da kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, bu gerekçeyle davacı kadının boşandığı kocasına tazminat ödemesini ve yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi. Davacı kadın kararı, kusur belirlemesi, erkeğin davasının kabulü, aleyhine hükmedilen manevi tazminat, kendi tazminat ve yoksulluk nafakası talebinin reddi nedeniyle istinafa taşıdı. Davacı erkek ise yine kusur belirlemesi ile lehine hükmedilen manevi tazminatın miktarı ve kadın lehine hükmedilen tedbir nafakası nedeniyle istinafa gitti.

        İSTİNAF: HUKUKA AYKIRI DELİL

        İstinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesi yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Erkeğin sunduğu ses kayıtları ve fotoğrafların hukuka aykırı yollarla elde edildiğini değerlendirildi. Bu nedenle sadakatsizlik iddiasının ispatlanamadığına ve erkeğin davasının reddine karar verdi. Erkeğin karşı davası ve manevi tazminat talebi reddedildi. Davacı kadının tanıklarının beyanlarının da somut olmadığı gerekçesiyle hükme esas alınmasının doğru olmadığını belirten istinaf, önüne getirilmemesi nedeniyle boşanmayı kesinleştirdi. Bu karar, erkek tarafı avukatınca temyiz edildi.

        YARGITAY “ARAŞTIRILMALI” DEDİ

        Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Fotoğrafın ortak bilgisayardan elde edildiği beyan edilmiş, bilgisayarın kullanım şekli, şifre durumu ve tarafların bu cihaz üzerindeki erişim yetkileri ise mahkemece hiç araştırılmamıştı. Yüksek Mahkeme, bu duruma dikkat çekti. İstinaf kararı eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Kararda özetle; “Bilgisayarın ortak kullanımda olup olmadığı, şifreli ise bu şifrenin eşlerce bilinip bilinmediği araştırılmalıdır. Tesadüfen görülen içerik özel hayatın ihlali sayılmazsa delil olarak değerlendirilebilir” denildi.

        BOŞANMADA ÖNEMLİ KRİTER

        Yargıtay’ın bu içtihadı, boşanma davalarında dijital delillerin kullanımı açısından önemli bir kriter getirdi. Özellikle ortak yaşam alanlarında bulunan cihazlarda yer alan içeriklerin nasıl ve ne şekilde fark edildiği, delilin geçerliliği bakımından belirleyici olacak.

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