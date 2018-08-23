Bayern Munich - Hoffenheim düellosu

Almanya Bundesliga maçında Bayern Munich ile Hoffenheim, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Ev sahibi Bayern Munich, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hoffenheim, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 126. İddaa'da Bayern Munich kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Hoffenheim kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Bayern Munich önceki hafta Stuttgart mücadelesinde 1-4 yenildi.
Hoffenheim ise Borussia Dortmund maçında 3-1 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ