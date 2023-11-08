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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanığı: Bazı kişiler yakıp kurtulabileceğimi söyledi

        Dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanığı: Bazı kişiler yakıp kurtulabileceğimi söyledi

        Gaziantep'te darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlısı Mehmet Aksu duruşmada kan dondurdu. Aksu, bazı kişilerin Lina'nın cansız bedenini yakmasını teklif ettiğini ancak bunu kabul etmeyerek dondurucuda sakladığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:59
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        Gaziantep'te, Lina Nazlı Erbay'ın (3) darp edilerek öldürülüp, cansız bedeninin derin dondurucuda saklandığı olaya ilişkin davada mahkeme heyeti, 2 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        DHA'da yer alan habere göre tutuklu sanıklardan Mehmet Aksu, bazı kişilerin Lina´nın cansız bedenini yakmasını teklif ettiğini ancak bunu kabul etmeyerek dondurucuda sakladığını söyledi.

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        Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp, 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki N.C. ile birlikte okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşındı.

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        Bu süreçte çocukları alıkonulup, fuhşa zorlandığını öne süren Melisa İlhan, geçen yıl eylül ayında eski eşi ile polise giderek şikayetçi oldu.

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        Şikayetinin ardından bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi. Programı arayan bir kişi, Melisa İlhan'ın küçük kızı N.C.'ye baktığını belirtip, çocuğu polise teslim etti.

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        Polisi arayan Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu ise Lina Nazlı'nın öldüğünü ve cansız bedeninin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda saklandığını belirtti. 27 Eylül 2022 tarihinde adreste yapılan aramada Lina Nazlı'nın derin dondurucudaki cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı.

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        Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 3'üncü duruşmasına haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle ile katıldı. Duruşmada Lina'nın babası Abdurrahman Erbay ile taraf avukatları da yer aldı.

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        "LİNA BEBEĞİN BİR MEZARI OLSUN İSTEDİM"

        Tutuklu sanık Mehmet Aksu, duruşmada yaptığı savunmada Lina Nazlı Erbay'ın ölümünün ardından bazı kişilerin cansız bedenden kurtulmak için yakılması teklifinde bulunduğunu ancak kabul etmediğini söyledi.

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        Polise teslim olmadan 2 gün önce avukatı ile görüşerek durumu anlatıp pişmanlığını dile getirdiğini belirten Mehmet Aksu, "Teslim olmadan 2 gün önce avukatım ile görüştüm ve teslim olmak istediğimi söyledim. Lina'nın ölümünün ardından bazı kişiler Muhabbet Toz ve bazı kişiler cansız bedeni yakarak kurtulabileceğimi söylemişti. Ama ben de 3 çocuk babasıyım ve Lina'nın cansız bedenini dondurucuda sakladım. Farklı bir amacım olsaydı ortadan kaybederdim" diye konuştu.

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        Sanık Mehmet Aksu´nun avukatı da müvekkilinin pişmanlık yaşadığını ve bu yüzden polise giderek itirafçı olduğunu belirterek: "Müvekkilim teslim olduğu günü sabahı saatlerinde yanıma gelerek durumu anlattı. Ben de bunun üzerine emniyete giderek polis memurlarına durumu anlattım, Mehmet Aksu'nun teslim olmak istediğini söyledim. Öğleden sonra da Mehmet Aksu kolluk görevlilerine teslim oldu. Dolayısıyla olayın televizyon programı ile bir ilgisi yoktur. Mehmet Aksu kendi iradesiyle teslim oldu. Kendisi bana 2 gün öncesinden beri teslim olmak istediğini söylüyordu. Detaylı soruşturmada Mehmet Aksu'nun eve geldiğinde maktulün yaşadığına ilişkin bir tespit yapılamadı. İddianamede son kısmında da bu duruma yer verilmiştir. Bunun için tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

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        Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        #son dakika
        #gaziantep
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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