Dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanığı: Bazı kişiler yakıp kurtulabileceğimi söyledi

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Sanık Mehmet Aksu´nun avukatı da müvekkilinin pişmanlık yaşadığını ve bu yüzden polise giderek itirafçı olduğunu belirterek: "Müvekkilim teslim olduğu günü sabahı saatlerinde yanıma gelerek durumu anlattı. Ben de bunun üzerine emniyete giderek polis memurlarına durumu anlattım, Mehmet Aksu'nun teslim olmak istediğini söyledim. Öğleden sonra da Mehmet Aksu kolluk görevlilerine teslim oldu. Dolayısıyla olayın televizyon programı ile bir ilgisi yoktur. Mehmet Aksu kendi iradesiyle teslim oldu. Kendisi bana 2 gün öncesinden beri teslim olmak istediğini söylüyordu. Detaylı soruşturmada Mehmet Aksu'nun eve geldiğinde maktulün yaşadığına ilişkin bir tespit yapılamadı. İddianamede son kısmında da bu duruma yer verilmiştir. Bunun için tahliyesini talep ediyoruz" dedi.