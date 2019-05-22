Galatasaray'ın geçen sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Almanya yolcusu! Bu sezon kazanılan 22. şampiyonlukta attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle büyük pay sahibi olan genç futbolcunun Bayern Münih'la anlaştığı öne sürüldü!

ESPN'in, Bayern Münih'e yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Alman ekibi, Henry Onyekuru'yla anlaşma sağladı. Nijeryalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Everton'la da anlaşmanın yakın olduğu ve prensipte el sıkışıldığı belirtildi.

Haberde ayrıca Onyekuru'ya Premier Lig ve La Liga'dan kulüplerin de talip olduğu kaydedildi. Everton Menajeri Marco Silva, geçen sezon çalışma izni alamayan Onyekuru'nun izni için çalışmaların sürdüğünü, onunla ilgili henüz bir karar alınmadığını dile getirmişti.

ALBAYRAK "KALMAK İSTİYOR" DEMİŞTİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geçen gün katıldığı televizyon programında Onyekuru'nun takımda kalmak istediğini duyurmuştu. Albayrak "Onyekuru çok kalmak istiyor. İki santrfor aldık ve kritik golleriyle şampiyon olduk. Hem Mitroglou hem Diagne. Feghouli de çok iyi oynadı. Bu sene daha hazırlıklı olacağız. Son dakikaya bırakmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.