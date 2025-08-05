Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?
Bayi Toplantısı filmi, 5 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı Bedran Güzel'in yönettiği film 2020 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyen için, "Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un üstlendiği Bayi Toplantısı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Vizyona girdiği dönemde senaryosu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye başaran film, bayi toplantısına katılmak için İstanbul'a gelen üç küçük esnafın eğlenceli hikayesini konu alıyor. Peki, "Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?
Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.
BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman