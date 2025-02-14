Bayılan şoför kaza yaptı! Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'deki bir halk otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı. Önce başka bir otobüse sonra da bariyere çarptı. İçindeki yolcu hem aracı durdurmaya hem de sürücüye müdahale etmeye çalıştı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Habertürk Giriş: 14.02.2025 - 19:56 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL