Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace İtalyan Mali Polisi ile sözleşme imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşme, başlangıç lojistik desteğini, ek uçaklar ve/veya tedarikler için opsiyonları da kapsıyor. Yeni uçak, halihazırda 2 adet P.180 Avanti II bulunan mevcut filoyu güçlendirerek taktiksel nakliye kabiliyetlerini ve operasyonel hazırlığı artıracak.

Guardia di Finanza için tedarik edilecek P.180 Avanti EVO, ikonik modelin son teknolojiyle geliştirilmiş versiyonunu temsil ediyor. Daha sessiz ve çevreye duyarlı olmasının yanı sıra geliştirilmiş görev sistemleri, kargo ve medikal tahliye operasyonları için genişletilmiş bir kapı ve menzil ile görev esnekliğini artıran ek yakıt tankıyla donatıldı.

P.180 Avanti EVO, yüksek hız, kısa pist performansı ve artırılmış menzil kabiliyetiyle öne çıkıyor. Guardia di Finanza, bu sayede kaçakçılıkla mücadele, mali denetim ve sınır güvenliği operasyonlarında daha etkin olacak. Uçağın taktiksel nakliye kapasitesi, hem personel hem de kritik ekipmanların hızlı intikaline imkan verecek.

REKLAM

Yeni eklenen yakıt tankı ile menzili genişletilen Avanti EVO, uzun süreli devriye ve gözetim görevleri için kullanılabilecek. Bu özellik, özellikle Akdeniz'deki yasa dışı ticaret ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda kuruma stratejik avantaj sağlayacak.