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Bayram Coşkusu SHOW TV'de yaşanıyor!

Show TV, şeker tadında bir bayram için birbirinden eğlenceli ve iddialı yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Bayramın birinci günü coşku Ağır Romantik filmi ile başlıyor. Hemen ardından Şaban, Şabaniye oluyor ve başına gelmeyen kalmıyor. Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Şabaniye ekranlara geliyor.

Bayram Coşkusu SHOW TV'de yaşanıyor!

Bayramın ikinci gününde de komedi hız kesmeden devam ediyor. Güldür Güldür Show'un yepyeni bölümüyle eğlence sizi bekliyor. Hemen ardından TV'de ilk kez yayınlanacak olan Yarını Yok filmi ile aksiyon ve heyecan artıyor.

Bayramın üçüncü günü Kuzey ve Yıldız'ın romantik, komik ve macera dolu aşk hikayesini anlatan Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümüyle ekrana geliyor. Hemen ardından TV'de ilk kez yayınlanacak olan Cebimdeki Yabancı, seyirciyi sürprizi hiç bitmeyen bir hikayeye davet ediyor.

Bayram bitti diye üzülme, evde kaldım diye dert etme! Bayramın son günü önce Nasipse Olur ile romantizm ve komedi bir araya geliyor, hemen ardından Çakallarla Dans 4 ile kahkaha sürüyor.

Komedi, aksiyon, eğlence... Hepsi Show TV'de!

İşte Show TV Bayram Tanıtımı;

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