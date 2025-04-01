Bayram günü baba katliamı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 70 yaşındaki adam bayramı kana buladı. Eşini ve kızını av tüfeği ile öldürdükten sonra son kurşunu kendine sıktı. Sabaha karşı 5.00'te yaşanan katliam komşuların ihbarı ile ortaya çıktı.
Giriş: 01.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:10
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 70 yaşındaki adam bayramı kana buladı.
Eşini ve kızını av tüfeği ile öldürdükten sonra son kurşunu kendine sıktı.
Sabaha karşı 5.00'te yaşanan katliam komşuların ihbarı ile ortaya çıktı.
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