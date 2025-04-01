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        Haberler Gündem İstanbul Bayram günü baba katliamı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bayram günü baba katliamı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 70 yaşındaki adam bayramı kana buladı. Eşini ve kızını av tüfeği ile öldürdükten sonra son kurşunu kendine sıktı. Sabaha karşı 5.00'te yaşanan katliam komşuların ihbarı ile ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:10
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        Bayram günü baba katliamı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 70 yaşındaki adam bayramı kana buladı.

        Eşini ve kızını av tüfeği ile öldürdükten sonra son kurşunu kendine sıktı.

        Sabaha karşı 5.00'te yaşanan katliam komşuların ihbarı ile ortaya çıktı.

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