Sinemalarda izlenme rekorları kıran macera temalı filmler hangileridir?
İzlerken gözlerinizi bir an olsun ekrandan ayıramayacağınız macera dolu bu filmleri kaçırmayın
Bayram tatiline gireceğimiz bu dönemde, tatil planı yapmayan ve bayramı evinde geçirmeyi düşünenler için, heyecan dolu bu macera filmleri sevdiklerinizle birlikte eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olacak.
GİŞE REKORLARI KIRAN MACERA TEMALI FİLMLER
1. BUZ DEVRİ (2002)
20 bin yıl önce, Dünya hiç olmadığı kadar harika ve bir o kadar da tehlikelidir. Buz Çağı'nın başlangıcı kadar tehlikeli olduğu zamanlarsa çok azdır. Gezegenin dev yaratıkları ve daha küçük olanlardan bazıları soğuktan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır. İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiç bi şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikilinin yolları kesişir ve maceralarına vahşi bir kaplan ile buldukları bir insan bebeği eklenir. Birbirinden oldukça farklı 3 hayvan insan bebeiğini ailesine ulaştırmak için birlik olur.
Imdb Puanı: 7.5/10
2. GELECEĞE DÖNÜŞ (1985)
Christopher Lloyd) yeni icadı sonucu yanlışlıkla 30 yıl öncesine zaman yolculuğu yapar. Bu dünyada değiştireceği herhangi bir olay örgüsünün gelecekte önemli etkileri olacaktır.
Imdb Puanı: 8.5/10
3. KARAYİP KORSANLARI: SİYAH İNCİ'NİN LANETİ (2003)
Hafif üçkağıtçı fakat bir o kadar da sevimli Kaptan Jack Sparrow’un (Johnny Depp) korsanlık yaşamı, düşmanı kurnaz Kaptan Barbossa’nın (Geoffrey Rush), gemisi Siyah İnci’yi çalmasıyla altüst olur. Bu da yetmezmiş gibi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasına saldırır ve belediye başkanının güzeller güzeli kızı Elizabeth’i (Keira Knightley) kaçırır. Kızı kurtarmak ve Siyah İnci’yi yeniden ele geçirmek amacıyla Elizabeth’in çocukluk arkadaşı Will (Orlando Bloom) ve Jack güçlerini birleştirirler. Will’in bilmediği ise lanetli bir hazinenin Barbossa’nın kaderini nasıl değiştirdiği ve onu ve mürettebatını nasıl sonsuza kadar ölümsüz olarak yaşamaya mahkum ettiğidir.
Imdb Puanı: 8.1/10
4. AVATAR (2009)
Film Na’vi adlı yok olmak üzere olan bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor. Yarı-felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na’vi halkının arasına gönderilir. Gezegendeki değerli enerji kaynaklarını elde etmelerine mani olarak görülen Na’vi halkının arasına sızmakla görevlendirilen Jake, güzel bir Na’vi olan Neytiri tarafından hayatı kurtarılınca her şey değişir.
Imdb Puanı: 7.9/10
5. 300 SPARTALI (2006)
Filmde Sparta Kralı’nın ordusu ile Pers ordusu arasında başlayan savaş tüm Yunanistan’ın Persler’e karşı birlik olmasını sağlar. Sparta Kralı Leonidas (Gerard Butler) ve emrindeki 300 Spartalının Pers Kralı Xerxes’in büyük ordusuna karşı duruşu başta ölümüne bir savaştır. Ancak bu durum dünyada ilk demokrasinin kuruluşuna da yardımcı olacaktır.
Imdb Puanı: 7.6/10
6. SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI (2011)
Dünyanın en ünlü ve zeki dedektiflerinden Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) ve 'ortağı' Dr. Watson (Jude Law) bu sefer Londra’nın dışına çıkarak Fransa, Almanya ve İsviçre’ye yol alacakları yeni ve tehlikeli bir maceraya sürükleniyorlar. Onlardan hep bir adım önde olan kurnaz ve vicdansız Profesör Moriarty (Jared Harris) ise -ki Holmes en zeki olma unvanını ona kaptırmak üzere- büyük bir laneti değiştirecek planların peşindedir.
Imdb Puanı: 7.4/10
7. GLADYATÖR (2000)
Roma İmparatorluğu'na en parlak dönemi yaşatan General Maximus, girdiği bir meydan savaşından daha zaferle çıkar, artık tek hayali bir an önce evine dönerek karısı ve ailesine kavuşmaktır. Fakat, zamanın Roma İmparatoru Marcus Aurelius ,Maximus'a önemli bir görev verir ve iktidara sahip çıkmasını ister. Bunun üzerine imparatorun oğlu olan Commodus, iktidarın elinden alınacağını anlayınca general ve ailesini öldürme emri verir. Maximus ölümden zor kurtulur ve gladyatörler arenasına sürgün edilir. Yıllar sonra Roma'ya geri dönen güçlü gladyatör Maximus'un tek amacı Commodus'u öldürerek karısı ve oğlunun katledilmesinin intikamını almaktır.
Imdb Puanı: 8.5/10
8. YILDIZ SAVAŞLARI BÖLÜM 3: SİTH'İN İNTİKAMI (2005)
Anakin ve evli olduğunu herkesten gizlediği karısı Padme Amidala uzun aylardır savaşın ayırdığı iki sevgilidir. Amidala’nın hamile olduğunu öğrenen Anakin sevgili eşini görmek için geri döner. Fakat rüyalarında Amidala’nın çocuğunu doğururken ölümle yüz yüze kalacağını görmektedir...O seçilmiş olandır ve daha önce de rüyalarında gördükleri gerçekleşmiştir. Anakin karısını ve çocuğunu kurtarmak için herşeyi yapmaya hazırdır. Bu düşünce onu gücün karanlık tarafına yönlendirir. Ve bir seçim yapmak zorunda bırakır...
Imdb Puanı: 7.6/10
9. KAYIP BALIK NEMO (2003)
Dünyaya gelir gelmez annesini kaybeden Nemo babası tarafından büyütülmektedir. Artık İlkokul çağına geldiğinde babasının ilgisinden sıkılmaya başlar. Bir süzgeci küçük olduğu için babası Okyanusta yüzmeyi Nemo' ya yasaklamıştır.Bir gün Nemo, Okyanusta yüzebileceğini ve o sırada yüzeyde duran cisme dokunabileceğini iddaa eder ve kendini bir anda bir insanın ellerinde bulur. Oğlunun insanlar tarafından yakalanıp götürüldüğünü gören babası, çok kararlıdır ne olursa olsun Nemo' yu bulacak ve eve geri gecektir.
Imdb Puanı: 8.2/10
10. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003)
Karanlığın bütün güçleri son savaş için bir araya gelirken Gandalf (Ian McKellen), Gondor’un yaralı ordusunu toparlamak için hazırlıklara başlar. Gandalf’a gereken destek Rohan Kralı Theoden’den gelir. Thoden, tarihin bu en büyük savaşı için tüm savaşçılarını seferber eder. İçlerinde saklanan Eowyn ve Merry ile birlikte insanlar, tüm cesaretlerine ve ırklarına olan sonsuz bağlılıklarına rağmen Gondor’u kuşatan düşmanların karşısında güçsüzdür. Çok büyük kayıplar vereceklerini bilseler de insanlar Sauron’un dikkatini başka yöne çekerek Yüzük Taşıyıcısı’nın yolculuğunu tamamlamasını sağlamak için hayatlarının en zor savaşında birbirlerine kenetlenirler.
Imdb Puanı: 9.0/10
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