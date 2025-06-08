Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitiyor?
Kurban Bayramı'nda son günlere girilirken, bayram tatilinin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi, normal şartlar altında Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte üç buçuk, Kurban Bayramı ise dört buçuk gün sürmektedir. Peki, "Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitiyor?" İşte 2025 Kurban Bayramı tatilinin sona ereceği tarih...
Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı dini bir bayram olma özelliğinin yanında aynı zamanda resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başladı. Peki, "Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler 10 Haziran Salı günü dersbaşı yapacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatili bu yıl 4,5 gün sürecek
10 Haziran Salı günü kamu çalışanları işe kaldığı yerden devam edecek.