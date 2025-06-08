Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı dini bir bayram olma özelliğinin yanında aynı zamanda resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başladı. Peki, "Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...