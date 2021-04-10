Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları Ramazan Ayı'nın başlamasına günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bayram tatili kaç gün olacak 2021? İşte detaylar...

BAYRAMDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olupolmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.