Ramazan Bayramı bu gece itibariyle başlıyor. Vatandaşlar ise bayramda açık olan yerlere ilişkin en çok bankaları merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

12 Mayıs 2021 Çarşamba (arefe) günü bankalar açık olacak ancak belirli bir saate kadar hizmet verecek. Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

BAYRAMDA ONLINE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

Bayramda bankalar işlem yapmayacak. 12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçeleştirilecek.