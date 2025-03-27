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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? 29-30 Mart Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?

        Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?

        Ramazan Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı'nda kamu kurumu çalışanları 9 günlük idari izinli sayılacak. Bayram öncesinde borsanın durumuna ilişkin araştırılmalar devam ediyor. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında bayramda borsada işlem yapmayı düşünen yatırımcılar, "Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" sorularının yanıtı arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 19:59 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:59
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        Ramazan Bayramı 'na sayılı günler kala yatırımcılar Borsa İstanbul'un (BİST) bayramda açık olup olmayacağına yönelik araştırmalara başladı. Bayram kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? 29-30 Mart Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" İşte detaylar...

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        RAMAZAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?

        Ramazan Bayramı’nda 29 Mart Cumartesi arefe günü, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri borsa kapalı olacak ve işlem yapılamayacak.

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        BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa İstanbul Ramazan Bayramı’nın sona ermesinin ardından açılacak. Borsa İstanbul 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren işlemler devam edecek ve açık olacak.

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