Ramazan Bayramı 'na sayılı günler kala yatırımcılar Borsa İstanbul'un (BİST) bayramda açık olup olmayacağına yönelik araştırmalara başladı. Bayram kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? 29-30 Mart Ramazan Bayramı'nda Borsa İstanbul'da işlem yapılabilecek mi?" İşte detaylar...