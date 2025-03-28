BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin arefe günü ve bayramda çalışma durumu merak ediliyor. Zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı? İşte Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma durumu ve çalışma saatleri...