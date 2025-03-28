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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Arefe günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros zincir marketler çalışıyor mu?

        Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık?

        "Ramazan Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?" soruları araştırılmaya başlandı. Bayramda market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 20:42 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:42
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        BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi marketlerin arefe günü ve bayramda çalışma durumu merak ediliyor. Zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı? İşte Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin çalışma durumu ve çalışma saatleri...

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        29 MART AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

        2025 Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi günü A101, ŞOK, BİM, Tarım ve Kooperatif Marketleri ve diğer marketler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

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        BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

        Ramazan Bayramı Diyanet takvimine göre 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.

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        Geçtiğimiz yıllarda zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Bu yılki kesin çalışma saatleri için ise ilgili marketin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

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