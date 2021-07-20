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Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda aşılama olacak mı? 20 Temmuz Kurban Bayramında açık olan yerler

Kurban Bayramında açık olan yerler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hem tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler hem de koronavirüs aşısı olmak isteyenler "bayramda sağlık ocakları açık mı?" diye araştırıyor. Peki, kurban bayramında sağlık ocakları kaça kadar açık?

Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda aşılama olacak mı? 20 Temmuz Kurban Bayramında açık olan yerler

Bayramda sağlık ocakları açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs aşısı olmak isteyenler bayramda aşılama detaylarını merak ediyor. Peki, Bayramda hastaneler, acil servisler, sağlık ocakları açık olacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

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Sağlık ocakları da hastanelerin de, resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle acil bölümleri açık olacak. Sadece aşı randevusu olanlar aşılarını olabilecekler.

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