Bayramda yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı

Güvenli bir trafik için doğru lastik kullanımına işaret eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), bayram seyahatine çıkmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, ''Lastiğin, bir araçta bizi yola bağlayan tek bağlantı noktası olduğunu bazen unutuyoruz. Avuç içi kadar yola temas ederek bizi hayata bağlayan lastiklere gözümüz gibi bakmalıyız. Bu yüzden uzun yola çıkacak sürücülerin mutlaka ve ısrarla lastik bakım ve kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Erdal Kurt lastiklerin bakım ve kontrolünün bir uzman tarafından yapılması gerektiğini de aktararak, "Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır'' dedi.

REKLAM 'SICAK HAVADA KIŞ LASTİĞİ KULLANMAYIN' Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla bittiğine de dikkat çeken LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiklerinin çıkarılarak yerine mevsime uygun lastik takılması gerektiğini belirtti. Kurt, "Isınan havada kış lastiği kullanılması yakıt tüketimini artırır. CO salınımını artırır. Sıcak havada kış lastiği kullanılmaya devam edilirse; lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır. Uzun yola çıkmadan bu lastikler çıkarılmalı ve yerine mevsime uygun lastik takılmalı" dedi. LASİD'in lastik bakım ve kontrol kılavuzu şu şekilde;

- Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm'den daha düşük olmaması gerekir. - Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir. - Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır. REKLAM - Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı / bastırmalısınız.