Bayrampaşa Belediye Başkanlığı oylamasına ilişkin AK Parti hukuki süreç başlattı
Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkan vekili seçmek için belediye meclisinde yapılan oylamada usulsüzlük yapıldığını dile getiren AK Parti, Bayrampaşa'da hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.
AK Parti İstanbul il teşkilatının sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.
Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.