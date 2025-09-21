Habertürk
        Haberler Gündem Politika Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi

        Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:05
        Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı

        DHA'nın haberine göre Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı.

        Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00’da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.

        #Son dakika haberler
