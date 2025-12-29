Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama istemi | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama istemi

        Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye gönderilen CHP Bayrampaşa İlçe Yönetiminde görevli Bekir Önder ile iş insanı İbrahim Amedi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayrampaşa soruşturması: 2 tutuklama istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık, şüpheli Bekir Önder'i "rüşvet almak" ve İbrahim Amedi'yi ise "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

        Albayrak ile Köse hakkında da "rüşvet almak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talep edildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yakalanmıştı.

        SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan tutuklamaya sevk edilen Bekir Önder ve İbrahim Amedi hakkında hazırlanan sevk yazısında, alınan tanık ve diğer şüphelilerin beyanları ile dosyada bulunan Bayrampaşa İmar Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinde düzenlenen tutanaklar ile taraf beyanlarının bir arada değerlendirildiği belirtildi.

        OTELİN KAÇAK YAPISI İÇİN RÜŞVET VERİLDİĞİ İDDİASI

        Savcı sevk yazısında 4 ismin Bayrampaşa’daki Marnas Hotel’in çatı katında yaptıkları ruhsat ve eklerine aykırı yapı için belediye yetkililerince işlem aleyhlerine işlem yapmaması için rüşvet verdiklerinin değerlendirildiğini kaydetti

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

        Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları