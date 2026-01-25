Habertürk
        Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması

        İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 01:03 Güncelleme: 25.01.2026 - 01:03
        Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan'ın da arasında olduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

        Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

        Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız: Tutuklanmasını bekliyordum

        Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile ilgili konuştu

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
