Bazlama pizza nasıl yapılır? Gelenekselle modern karışımı nedir diye sorsanız size tam olarak cevap veremem ama basit ve kolay bir bazlama pizza hazırlayarak bunu gösterebilirim.
Bazlama Pizza Malzemeler:
- 1 adet bazlama
- Sucuk
- Domates
- Kırmızı biber
- Yeşil biber
- Kaşar peyniri
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım çay bardağı su
- Tuz
- karabiber
- pul biber
- kekik
Bazlama Pizza Yapılışı:
- Bazlamadan yaptığımız pizzamızın ilk olarak sosunu hazırlayarak işe başlayalım. Bunu yapabilmek için, domates salçası, kekik, tuz, su, karabiber ve pul biberi bir kaba alıp karıştıralım.
- Bazlamamızı enine ortadan ikiye olacak şekilde keselim yağlı kâğıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine koyalım.
- Hazırladığımız sosu bazlamaların üzerine eşit şekilde yayalım. Üzerine isteğe bağlı olarak ürünleri yerleştirelim.
- Örneğin bir tanesine domates, yeşil biber, kırmızı biber, sucuk koyabilirsiniz ya da ile beyaz peynir, kırmızı biber, sucuk, yeşil biber, sosis ve domates ile yapmayı tercih edebilirsiniz.
- Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 10 dakika civarında pişirelim.
- 10 dakika sonra fırından çıkarıp üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
- Kaşar peyniri eriyip kızarana kadar fırında tekrar pişirelim.
- Fırından çıkarıp bazlama ile hazırlamış olduğumuz pizzayı çayla birlikte servis edelim.
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