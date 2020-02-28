Bazlama pizza nasıl yapılır? Gelenekselle modern karışımı nedir diye sorsanız size tam olarak cevap veremem ama basit ve kolay bir bazlama pizza hazırlayarak bunu gösterebilirim.

Bazlama Pizza Malzemeler:

1 adet bazlama

Sucuk

Domates

Kırmızı biber

Yeşil biber

Kaşar peyniri

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı su

Tuz

karabiber

pul biber

kekik

Bazlama Pizza Yapılışı: