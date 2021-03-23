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BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi

BB Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan Büyükşehir Belediyespor'da yönetim teknik direktör Mesut Bakkal'la anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda teknik direktör İsmail Kartal'la anlaşmaya vardı. Süper Lig'de kalan 10 haftada düşmeme mücadelesi verecek olan Erzurumspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, takımın Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

KARTAL 4'ÜNCÜ HOCA OLDU

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna teknik direktör Mehmet Özdilek'le başlayan Erzurumspor'da işler istenildiği gibi gitmedi. 10'uncu haftada Antalyaspor'la 2-2 beraberliğin ardından mavi-beyazlılar Özdilek'le yollarını ayırdı. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Özdilek'in yerine geçtiğimiz sezon Trabzon'da görev yapan Hüseyin Cimşir getirildi. Ligin 11'inci haftasında göreve başlayan Cimşir, İttifak Holding Konyaspor (2-0),Gençlerbirliği (1-0),Beşiktaş (4-0) ve erteleme maçında Atakaş Hatayspor'a karşı (1-0) mağlup oldu. Başkan Ömer Düzgün ve yönetim kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Esenler Erokspor'u 5-1 yenen Cimşir'in görevine son verdi. Mavi-beyazlılar, Cimşir'den boşalan teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getirdi. Lig'in 15'inci haftasında göreve başlayan Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasını çıkan BB Erzurumspor, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet aldı. Küme düşme hattından kurtulamayan mavi-beyazlılar, Antalya deplasmanından alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Mesut Bakkal'la da yollarını ayırdığını açıkladı.

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