        BBP Lideri Destici, Millî Ağaçlandırma Günü’nde üç fidan dikti: Yeşil vatanı korumak millî görev

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde üç çam fidanı dikerek orman yangınlarına karşı tedbir ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasının millî sorumluluk olduğunu vurguladı. Destici ağaç dikmenin 11 Kasım'la sınırlı kalmaması çağrısı yaptı: Her fidan geleceğe bırakılan bir umuttur

        Giriş: 11.11.2025 - 23:21 Güncelleme: 11.11.2025 - 23:21
        'Yeşil vatanı korumak milli görev'
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla Parti Genel Merkezinin önüne temsilen üç yeni çam fidanı dikti.

        ORMAN YANGINLARININ ACI BİLANÇOSU VE MİLLÎ GÖREV

        Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Destici, son yıllarda Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının toplumun her kesimini derinden üzdüğünü belirtti. “Son yıllarda biliyorsunuz, ülkemizde hepimizi üzen hadiselerin başında orman yangınları gelmektedir,” diyen Destici, bu yangınlarda yüz binlerce hektar orman alanının yok olduğuna dikkat çekti. Destici, “Bir taraftan yangınları önleyici tedbirler alınırken, diğer taraftan da yanan alanlar başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafını yeniden ağaçlandırmak gibi önemli bir görevimiz vardır. Bu, sadece çevreyle ilgili bir mesele değil; aynı zamanda millî bir sorumluluktur,” ifadelerini kullandı. “Yeşil vatanımızı korumak millî bir görevdir,” dedi.

        AĞAÇLANDIRMAYI 11 KASIM’LA SINIRLAMAYALIM

        Genel Başkan Destici, Millî Ağaçlandırma Günü’nün sadece belirli bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, toplumda yılın her gününe yayılan bir çevre ve ağaçlandırma bilincinin oluşması gerektiğini söyledi. Destici, “Bunu sadece 11 Kasım ya da o hafta ile sınırlı tutmamak, yılın her gününde ağaçlandırma yapmak şuurunda olmalı ve bunu fiilen gerçekleştirmeliyiz,” dedi.

        HER FİDAN GELECEĞE UMUT: MERKEZ BAHÇESİNDE TÖREN

        Ağaç dikmenin doğaya, çevreye ve gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miraslardan biri olduğunu ifade eden Destici, “Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir nefes, bir umuttur. Millî Ağaçlandırma Günü’nü kutluyor ve tüm vatandaşlarımızı ağaç dikmeye, doğamızı korumaya davet ediyorum,” şeklinde konuştu. Parti Genel Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte dikilen üç çam fidanı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticileri tarafından toprakla buluşturuldu.

