BBP Sivas Belediye Başkan adayı açıklandı

BBP'nin de Sivas Belediye Başkan adayının Adem Uzun olduğu duyuruldu. BBP Genel Merkezi tarafından, yapılan yazılı açıklamada, "Sivas İl Teşkilatında yapmış olduğumuz temayül yoklaması, Sivas'ın tüm mahallelerinde yapılan kapsamlı anket çalışmaları ve Genel Merkezde yapmış olduğumuz mülakat süreçlerinden sonra, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde, Sivas Belediye Başkan Adayımız Dr. Adem Uzun olmuştur."

"Adayımıza çıkmış olduğu bu kutlu yolda üstün muvaffakiyetler diliyor, adaylığının Sivas´ımıza, camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Sivas'la ilgili, Genel Merkezimizin ve Sivas İl Teşkilatımızın ve titizlikle yapmış olduğu aday belirleme çalışmalarını bugün neticelendirdik."

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"Parti Genel Merkezimizde Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici beyefendi Başkanlığında, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, Sivas İl ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte yapmış olduğumuz toplantıda, Dr. Adem Uzun'u Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı olarak açıkladık. "

"Birbirinden değerli her iki adayımıza, bu süreçte göstermiş oldukları birlik, beraberlik, nezaket ve olağanüstü emeklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle aday adayımız sayın Cengiz Görgen'in bugüne kadar göstermiş olduğu samimi gayretleri, partimizin birçok kademesinde sürdürmüş olduğu görevlerindeki katkıları, ayrıca 'Kara Sevdamız' Sivas'ı almak için bundan sonraki süreçte göstereceğine inandığımız özverili çalışmalarından dolayı kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak başta Genel Başkanımız sayın Mustafa Destici olmak üzere tüm unsurlarımızla Sivas Belediyesi'ni camiamıza kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" denildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.