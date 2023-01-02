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Haberler Gündem BE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? BE Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?
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BE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? BE sınıfı ehliyet nedir, yaş sınırı var mı ve nasıl alınır?

Üç farklı başlık altında incelenen B sınıfı ehliyetin alt kategorilerinden biri de BE sınıfı ehliyettir. Bu sürücü belgesi kişilerin römork kullanmasına olanak tanır. Aynı zamanda bir aracın römork ya da karavan takılarak sürülmesine de izin verir.

BE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? BE Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?
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B sınıfı ehliyetin kapsamlı bir hali olan BE sınıfı ehliyete sahip olan kişiler, ağırlığı en fazla 3500 kilo olan römorkları veya römorklarla birleşik olan araçları kullanabilir.

Üstelik BE sınıfına ait bir sürücü belgesi olan kişilerin, B sınıfı araçları kullanması da serbesttir. Bu sebepten dolayı BE sınıfı ehliyet almak kolay değil, bilakis daha zorlu bir süreçtir.

BE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

BE sınıfı sürücü belgesi son derece geniş kapsamlı bir ehliyet türüdür. Dolayısıyla bu ehliyete sahip olan kişiler, aşağıdaki araç türlerini sadece BE sınıfına ait belgeyle başka ehliyete gerek duymadan sorunsuz bir şekilde kullanabilmektedir.

  • Kamyonet
  • Düz veya Otomatik vitesli otomobil
  • Karavan
  • Motorlu bisiklet
  • Römork
  • Karavan takılı araçlar
  • Traktör

BE Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

B sınıfı sürücü belgeleri üç kategori altında toplanmaktadır. Bunlar; B1, BE ve B şeklindedir. B sınıfı ehliyet ile belli bir kilogram sınırıyla otomobil ve kamyonetlerin kullanımı sağlanır. BE ehliyet sınıfında ağırlığı maksimum 3500 kg olan römorklara izin verilmiştir. Aynı zamanda bu ehliyet türü; B, B1, F ve M sınıfında yer alan araçların da başka bir sürücü belgesine ihtiyaç duyulmadan kullanılması konusunda yetki sağlamaktadır. Bu yüzden oldukça geniş kapsamlı bir içeriğe sahiptir.

Pek çok araç türü üzerinden kullanım hakkı tanıdığı için BE sürücü belgesini edinirken deneyim kıstası ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla bireylerin öncelikle B sınıfı ehliyette tecrübe sahibi olması gerekir. Bu anlamda 18 yaşını doldurmuş olması da bir kriter olarak belirlenmiştir. BE sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 10 senedir.

Eğer BE sınıfı ehliyet nasıl alınır diye merak ediyorsanız yerine getirilmesi gereken bazı kurallar mevcuttur. Uymanız gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Direksiyon sınavından geçebilmek
  • Var olan sürücü belgesinin süresiz bir şekilde geri alınmış olmaması
  • B sınıfı ehliyet sahibi olmak
  • Ehliyet sahibi olmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması

BE Sınıfı Ehliyete Başvururken Gerekli Olan Belgeler

Uyulması gereken şartlar dışında başvururken edinmeniz gereken bazı belgeler de bulunmaktadır. Bu bağlamda birtakım evrakları toparlamanız istenir. BE sınıfı sürücü belgelerinde lazım olan belgeler şu şekildedir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenim durumunu ispatlayan resmi kağıt
  • "Sürücü olur" sağlık raporu
  • Adli sicil kaydı
  • 2 tane güncel biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
  • B sınıfına ait sürücü belgesi veya sertifikasının bir örneği

Tüm bu kağıtları sunmanız halinde BE ehliyet süreciniz başlatılacaktır.

BE Sınıfı Ehliyet Fiyatları

Ücretlendirme konusunda farklı bir düzenleme getirilmeyen BE sınıfı ehliyet fiyatları, B sınıfındaki fiyatlarla aynı bedele sahiptir. Bu anlamda B sınıfının alt bir türü olarak yer alması etkili olmuştur. 2022 yılına göre değerlendirirsek bu sürücü belgesi için belirlenen BE sınıfı ehliyet harç ücreti 1.863,70 TL şeklindedir. Harçtan farklı olarak ödenmesi gereken bir başka tutar da değerli kağıt bedeli, yani ehliyet kart ücretidir. Bunun karşılığı ise 280 TL olarak düzenlenmiştir. Ödenmesi gereken son etap hizmet bedeli olmaktadır. Onun için belirlenen miktar 65 TL’dir. Totalde BE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak için yatırılması gereken bedel 2.208.70 TL olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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