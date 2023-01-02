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Haberler Gündem C Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? C Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?
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C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? C sınıfı ehliyet nedir, yaş sınırı var mı ve nasıl alınır?

Türkiye’de her araç için belirlenmiş bir ehliyet grubu bulunmaktadır. Kamyon ve çekici kullanmak isteyenler için oluşturulan ehliyet türü ise C sınıfı sürücü belgesidir. Kendi içerisinde de bazı türlere ayrılan bu ehliyet sınıfında bazı şartlar ön plandadır.

C Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? C Sınıfı Ehliyet Nedir, Yaş Sınırı Var Mı ve Nasıl Alınır?
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Sadece çekici ve kamyon kullananların tercih ettiği bir ehliyet türü gibi gözükse de aslında C sınıfı sürücü belgesi daha kapsamlıdır.

Çünkü bu ehliyete mensup sürücüler öteki araç türlerinden de bazılarını kullanabilmektedir. Diğer sürücü belgelerinden farkı ise oldukça katı kurallara sahip olmasıdır.

C Sınıfı Ehliyet Nedir?

Özel bir tür olan C sınıfı ehliyet; C1, CE1, C ve CE isimli farklı kategorilere ayrılmaktadır. Kanun anlamında sıkı bir kural anlayışı olan bu sürücü belgesine ait araçlarla trafiğe çıkmak son derece zor olarak ifade edilmiştir.

C sınıfı ehliyete sahip sürücüler pek çok aracı kullanma hakkı kazanacağı için öncelikle B sınıfı ehliyete sahip olma şartı getirilmiştir. Ek olarak bu gruba mahsus bir yaş sınırı da bulunmaktadır. Buna göre sadece 21 yaşını dolduran bireyler C sınıfı ehliyet alabilir. Geçerlilik süresi ise 5 yıl olmaktadır.

C Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

Eğer C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır diye merak ediyorsanız bu kategorideki araçlar oldukça geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla C sınıfı sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar aynı zamanda B, B1, C1, F ve M sınıfına özel araçları da kullanabilmektedir. Detaylı bakacak olursak C sınıfı ehliyeti edinmiş kişilerin kullanabilecekleri araçlar şu şekilde sıralanmıştır:

  • Motor bisiklet
  • Çekici
  • Otomobil
  • Traktör
  • Kamyonet

C Sınıfı Ehliyet Yaşı

Diğer ehliyet kategorileri düşünüldüğünde onlara nazaran daha katı kurallara bağlı olan C sınıfı ehliyet için bir yaş sınırı bulunmaktadır. Nedeni ise bu sınıfta yer alan araçların kullanımın oldukça zor olması ve aynı zamanda belli bir uzmanlık gerektirmesidir. Genelde ehliyet türleri için belirlenen yaş sınırı 18 yaşını doldurmak iken C sınıfı ehliyet yaşı 21 olarak kararlaştırılmıştır. Bu durumda C sınıfı sürücü belgesi almak isteyen kişilerin 18 değil, 21 yaşını bitirmeyi beklemesi gerekmektedir. Tüm bunlarla beraber aynı zamanda başvuru esnasında lazım olan C sınıfı ehliyet başvuru belgeleri mevcuttur. Bu belgeler aşağıdaki gibidir.

  • Temiz adli sicil kağıdı
  • Kan grubunu gösteren resmi kart
  • 6 ay içerisinde çekilmiş 2 tane fotoğraf (biyometrik olması lazım)
  • “Sürücü olur” adlı rapor

C Sınıfı Ehliyet Şartları

Eğer C sınıfına ait bir ehliyete sahip olmak istiyorsanız öncelikle bazı şartları yerine getirmeniz gerekir. İstenen koşulları sağladıktan sonra sürücü belgesi için kurs başvurunuzu yapabilir ve eğitim sürecinizi başlatabilirsiniz. C sınıfı ehliyet şartları şu şekilde sıralanmıştır:

  • Yazılı sınavdan başarıyla geçmek
  • Sürücü belgesinin süresiz bir şekilde geri alınmış olması gibi bir durumun olmaması
  • En az B sınıfına ait bir ehliyete sahip olmak
  • Eğitim seviyesinin en az ilkokul düzeyinde olması
  • 21 yaşını bitirmiş olmak
  • Araç kullanmak için engel teşkil eden herhangi bir sağlık probleminin var olmaması

Bu özel koşulları taşımayan kimselerin C sınıfı ehliyet alması ne yazık ki mümkün değildir. Hepsi zorunlu kurallardır.

C Sınıfı Ehliyet Fiyatları

C sınıfı ehliyet fiyatları, sürücü kurslarının farklı fiyatlandırmaları nedeniyle sürekli değişmekte olup net bir karşılığa sahip değildir. Bu maliyet, seçtiğiniz kursa göre değişiklik gösterecektir. Ancak C sınıfı harç ücretleri bellidir ve 2022 senesine göre belirlenen tutar 1863,70 TL şeklindedir.

C Sınıfı Ehliyet Otobüs Kullanabilir mi?

C sınıfına ait bir sürücü belgesi olan vatandaşlar genellikle “C sınıfı ehliyet otobüs kullanabilir mi” sorusunun cevabını merak etmektedir. Ancak bu kişilerin, 14 kişiden fazla yolcu taşıma kapasitesi olan araçları kullanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla otobüs ile trafiğe çıkmalarına izin verilmemiştir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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