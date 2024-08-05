Bebeğin ölümünde ihmal iddiası

İstanbul’da yaşayan B.Ç. 24 Temmuz 2024 tarihinde özel bir hastanede doğum yaptı. Bir gün kontrol altında kalan bebek ile annesi, 24 saatin dolmasının ardından taburcu edildi. Bebeğin sağlık durumu kısa süre sonra kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine başka bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin kandaki oksijen ve şeker oranının düştüğü belirlendi. Entübe edildi. İddiaya göre, doğum yapılan hastanede gerekli kontroller yapılmadığı için bebek hayatını kaybetti. Acılı aile, bebeği doğrumdan sonra taburcu eden hastaneden şikayetçi oldu.

4XM PROTOKOLÜNE UYULMADI İDDİASI

Habertürk Haber Merkezi'nden Halil Sadri Yılmaz’ın haberine göre, aile avukatı İbrahim Ekrem Çatalkaya, gerekli kontrollerin yapılmadığını iddia ederek, “Çocuğun oksijen ve şeker oranlarının iki kol ve iki ayaktan kontrol edilmesi gerekiyor. Bu Sağlık Bakanlığı’nın 4XM protokolleri dahilinde de bulunuyor. Maalesef bunu yapmadıkları için çocuk, basit bir operasyonla atlatabileceği eksiklikte geç kalındı. Bu nedenle çocuğun kaybına sebep olundu” şeklinde konuştu.