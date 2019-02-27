Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebek evde ölü bulundu. Bebeğin ölümü şüpheli bulununca anne 24 yaşındaki Asiye Karademir gözaltına alındı. Daha sonra savcılık kararıyla serbest kalan Asiye Karademir, bebeğinin ölümüyle ilgili elektrik faturası yüzenden sayacağı söktüğünü iddia ettiği ev sahibini suçladı.

3 GÜN ÖNCE ÖLÜ BULUNDU

Olay, 25 Şubat günü Serik'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Serik'te yalnız oturan Asiye Karademir, 3 aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz yattığını fark etti. Bebeği kucağına alan Asiye Karademir, saat 08.00 sıralarında komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.

SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST

Olayın ardından minik Reyhan'ın cenazesi, ilk otopsinin ardından savcılık talimatıyla kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne Asiye Karademir ise gözaltına alındı. Reyhan'ın cenazesi otopsinin ardından Serik'te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ANNEDEN ÖRNEKLER ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli bulunan ve ihmal olduğu değerlendirilen Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili anneden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı.

"YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜDÜM"

Olayla ilgili DHA'ya açıklama yapan Asiye Karademir, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiğini ve yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. Aslen Rizeli olduğunu, orada atletizmle uğraştığını ve 19 yaşındayken de devlet memuru olduğunu aktaran Asiye Karademir, Isparta'daki görevinin ardından Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığını söyledi.

"ÖNCE 500 TL, SONRA 800 TL GELDİ"

Eşinden boşandığını ve bebeği Reyhan'la Serik'te kirada oturduğunu belirten Asiye Karademir, bir arkadaşından aldığı ısıtıcıyla bebeğini ısıtmak istediğini, 500 lira elektrik faturası gelince ısıtıcıyı iade ettiğini kaydetti. Elektrik borcunu ödediğini, sonrasında sadece klimayı çalıştırdığını söyleyen Asiye Karademir, bu kez de 800 liralık elektrik faturası geldiğini aktardı.

"TEHDİTLE BORCUMU ÖDEMEMİ İSTEDİ"

Kendi elektriğinin başkaları tarafından kullanıldığını öne süren Karademir, faturayı ödeyemeyeceğini söylediği ev sahibiyle tartıştığını anlattı. Karademir, "'Şu anda param yok' dedim. Adam ağza alınmayacak kelimelerle konuştu. Kendisini şikayet etmem halinde beni tehdit ederek borcumu ödememi istedi. Ben de bunun üzerine evimdeki aynayı kırdım. Elim şu anda kırık" dedi.

'3 GÜN BATTANİYEYLE ISITTIM'

Bu olay sonrası ev sahibinin elektrik saatini söktüğünü öne süren, evde elektrik olmadığı için 2 gün boyunca çocuğunu ısıtmak amacıyla bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Asiye Karademir, arkadaşının daha fazla kalmasını istemedikleri için de evine döndüğünü anlattı. Asiye Karademir, "3 gün boyunca çocuğumu battaniyeye sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Dördüncü gün saat 03.00 sıralarında mamasını verdim. Güzel uyusun, kendisine bir zarar gelmesin diye yatağına yatırdım. Sıcak olacak şekilde üzerini örttüm. Sabaha doğru mamasını verirken her tarafı mosmor, kafası donmuş şekilde, vücudu soğuktan sertleşmişti. Vücudu bildiğiniz kaya gibiydi. Hiçbir kalp atışı yoktu" diye konuştu.

"OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYORUZ"

Hemen komşusunun evine koştuğunu anlatan Karademir, daha sonra eve polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini söyledi. Sağlık ekiplerinin çocuğuna kalp masajı yaptığını belirten Karademir, bebeğinin soğuktan ölmüş olabileceğini söylediklerini ancak otopsiden çıkacak rapora göre ölüm sebebinin belli olacağını anlattı. Karademir, "Ben çocuğumun kılına zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Şu an otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz. Kızımın yaşamasına izin verilmedi. Cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Bu bensem bile çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.