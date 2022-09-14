Bebeğini öldürmeye çalışmıştı!

Yalova'da Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim 2021´de `Ecrin´ adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan (41), iddiaya göre bu dönemde kötü davrandı, WhatsApp durumunda `Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma´ ve `Aldık başa belayı´ gibi paylaşımlar yaptı. Serhat Oskan, kızı Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım´da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.

BEBEK ZEHİRLİ MAMADAN İÇTİ

DHA'da yer alan habere göre durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin´e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden Türkan Oskan, önce bozulduğunu düşündü. Ancak mamayı çöpe atarken zehir kutusunu gören Türkan Oskan, kutu ve biberonu diğer kızı E.O.´ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi.