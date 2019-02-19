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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çiftçilikle uğraşan Eroğlu ailesi, eve aldıkları kuzuya bebekleri gibi bakıyor.
AA'nın haberine göre Tatlı Elma Mahallesi'nde yaşayan Eroğlu ailesinin koyunlarından birinin dördüz doğurması ve kuzulardan birinin yeterli beslenememesi üzerine aile yavruyu evlerine aldı.
Kuzunun bakımını evde yapan 56 yaşındaki Ayşe Eroğlu, biberonla süt verdiği kuzuyu, etrafı kirletmesin diye bebek beziyle bezliyor.
Üç çocuk annesi Ayşe Eroğlu, yaptığı açıklamada, kuzunun evin bir ferdi ve ailenin maskotu haline geldiğini, onunla bir bebek gibi ilgilendiğini söyledi.
Seyahate çıktıklarında da kuzuyu yanlarında götürdüklerini ifade eden Eroğlu, şunları dile getirdi:
"Çocuklar büyüdü, yıllardır evde bebek yoktu. Evimizin bebeği gibi oldu. Şimdi tekrar bebek gibi kuzu bezliyorum. Her gün ortalama beş kez bezini değiştiriyorum. Biberonla karnını doyuruyorum. Her sabah yıkıyorum, fön makinesiyle tüylerini kurutuyorum, tarakla tarıyorum. Yünlerini taramam çok hoşuna gidiyor. Bebek gibi ilgi bekliyor."
Bahçeye ya da hayvanlarla ilgilenmeye gittiğinde kuzuya 101 yaşındaki kayınvalidesi Emine Eroğlu'nun baktığını belirten Ayşe Eroğlu, "Kayınvalidem evde ikisi kaldığı için kuzuya 'Bir sen, bir ben kaldık' diye takılarak kuzuya 'Birsen' adını verdi. Özellikle kayınvalidem onunla çok ilgileniyor" diye konuştu.
Eroğlu, büyüdüğünde 'Birsen'i koyun ve kuzuların yanına bırakacaklarını sözlerine ekledi.
101 yaşındaki Emine Eroğlu da kuzuyu çok sevdiğini evde birlikte vakit geçirdiklerini, kuzunun kendisinin en yakın arkadaşı olduğunu ifade etti.
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