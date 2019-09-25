Bebek kütüphaneleri yaygınlaşıyor

Türkiye'deki kütüphanecilik faaliyetleri, okul öncesi dönemin okuma kültürü üzerindeki etkisinden hareketle artık bebeklik döneminden başlatılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 0 - 3 yaş aralığındaki bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar gibi materyallerle donatılmış ve çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin düzenlediği kütüphanelerin sayısını artırıyor.

Karabük İl Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren bebek bölümlerinin ardından Türkiye'nin ilk müstakil bebek kütüphanesi Tokat'ta kuruluyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı ile Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun açılışını yaptığı 'Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' il merkezinde ziyaretçileriyle buluşacak.

Modern teknolojik altyapı ve donanımlar ile zengin nitelikli ve nicelikli koleksiyonu bünyesinde barındıran kütüphane okul öncesi ile okul çağı çocuklarına yönelik faaliyetler ile onların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca, bilgi düzeyleri ile kütüphane farkındalıklarına da büyük bir katkı sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de bebek kütüphanelerinin standartlarını belirlemek ve kullanımına yönelik çalışmalara yön vermek üzere konunun uzmanlarıyla bir de çalıştay düzenleyecek.

Bakanlık ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 6 - 8 Ekim tarihleri arasında Karabük'te düzenlenecek olan 'Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı'na ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneciler ile konunun uzmanları katılacak.