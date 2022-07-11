Bebek mumyaları görmek ister misiniz? 0:00 / 0:00

AA

Modern müzecilik anlayışıyla tasarlanıp 2006'da açılışı gerçekleştirilen 10 bin 400 metrekarelik alana sahip Aksaray Müzesi'nde, Aşıklı Höyük'te 1989'daki kazılarda bulunan kafatası ile yetişkin, çocuk ve kedi mumyalarının da aralarında bulunduğu 1300 eser sergileniyor.

Müzenin giriş katında ziyaretçileri Neolitik Çağ'dan Orta Çağ'a kadar eserler karşılıyor. Birinci katta ise Roma, Bizans ve Türk-İslam dönemi eserler, kronolojik sırayla sergileniyor.

HERKESE HİTAP EDEN BÖLÜMLER MEVCUT

Aksaray Müzesi Müdürü Yusuf Altın, AA muhabirine, kentte müzecilik faaliyetlerinin Zinciriye Medresesi'nde 1974'te başladığını söyledi.

Bir süre sonra buranın yetmediğini, yeni bir yer arayışına gidildiğini belirten Altın, "2006'da şimdiki müzemiz açılıyor. Müzemizde açık ve kapalı olmak üzere iki teşhir alanımız mevcut. Kapalı alanda Aşıklı Höyük, Acemhöyük, Güvercinkayası gibi kazı alanlarında bulunanlar ile hibe, bağış ve satın alma yöntemiyle edinilen eserlerimiz mevcut. Ayrıca etnografik eserlerimiz yer alıyor. Açık alanda ise İslamiyet ve öncesi eserlerimizi sergiliyoruz." diye konuştu.

Altın, müzede her kesime hitap edecek, gönlüne dokunabilecek bir alanın olduğunu dile getirdi.

Turizm sezonuyla bağlı kalmadıklarını, 12 ay ziyaretçi alabilen bir müze olduklarını anlatan Altın, şunları kaydetti:

"Müzemiz yerli ve yabancı yılda yaklaşık 15 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu sayı salgın dönemini kapsamıyor. Aşıklı Höyük'te 1989'daki kazılarda bulunan ve tarihteki ilk beyin ameliyatının gerçekleştirildiği kafatası ve Çanlı Kilise'den çıkartılan 10 yetişkin ve çocuk ile bir kedi mumyası ziyaretçilerimizden yoğun ilgi görüyor. Müzemize gelen ziyaretçi sayılarını artırabilmek adına proje hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı projemizi onayladı. Projemizle Antalya'dan Kapadokya bölgesine ziyarete gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri müzeye almayı planlıyoruz."

"BURASI GEZİLDİĞİNDE HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ziyaretçilerden Nihat Yılmaz ise İstanbul'dan bayram tatili için Mersin'e gittiklerini söyledi.

Aksaray Müzesi'ni özellikle ziyaret etmek istediklerine değinen Yılmaz, "Mumyaların olduğu bölümü çok merak ediyorduk. Geldik, gördük, çok ilgimizi çekti. Özellikle bebek ve hayvan mumyası. Burayı her vatandaşın gelip görmesi gerekiyor. Çok güzel eserler var. Anadolu'nun tarihine ışık tutan eserleri burada görmek insanlara büyük şeyler katacaktır." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Turgut Kaya da ailesiyle müzeyi ziyaret ettiklerini kaydetti.

Çeşitli dönemlere ait eserleri gördüklerini belirten Kaya, "Mumyalar özellikle dikkatimizi çekti. Türkiye'deki herkesin burayı görmesi gerekiyor. Burası gezildiğinde hayran olmamak elde değil. Deriden ayakkabılar gördüm. Şu anki teknolojiyle bile bu ayakkabılar belki zor yapılır. Eski insanlar daha meziyetli, becerikli ve sanatkarmış." ifadesini kullandı.