Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ 8 Şubat 2026 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler, ilçeler, mahalleler ile elektrik ne zaman gelecek?

        İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesilecek! 8 Şubat Pazar İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik olmayacak?

        İstanbul'da yapılacak planlı bakım kapsamında BEDAŞ; Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt ve Bakırköy'de elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. Kesinti saatleri bölgelere göre değişim gösterecek. İşte, BEDAŞ 8 Şubat 2026 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 22:42 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!