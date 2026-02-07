İstanbul'un 10 ilçesinde elektrik kesilecek! 8 Şubat Pazar İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik olmayacak?
İstanbul'da yapılacak planlı bakım kapsamında BEDAŞ; Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt ve Bakırköy'de elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. Kesinti saatleri bölgelere göre değişim gösterecek. İşte, BEDAŞ 8 Şubat 2026 Pazar İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler
Giriş: 07.02.2026 - 22:42 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33