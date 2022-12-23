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Bedelli askerlik 2023 zammı için senaryolar netleşti!

Bedelli askerlik zammı için geri sayım başladı. Özellikle asgari ücret zammının açıklanmasının ardından güncel senaryolar netleşmeye başladı. Habertürk Yazarı Bülent Aydemir mevcut durumda bedelli askerlik ücretinin 150 bin lirayı geçeceğini söyledi. Öte yandan Aydemir, başvuru sayısının belirlenen kontenjanı aşması nedeniyle kuraya gidilme ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı. İşte bedelli askerlik 2023 zammı ve bedelli askerlik ücretiyle ilgili detaylar...

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  • Bedelli askerlik 2023 ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli zammı için son senaryo: 150 bin TL

    Bedelli askerlik 2023 ücreti ile ilgili tahminler asgari ücret zammı sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Habertürk Yazarı Bülent Aydemir ise mevcut durumda asgari ücret zammı sonrası asgari ücret zammının 150 bin lira üzerinde olma ihtimalini okuyucularıyla paylaştı. İşte Bülent Aydemir'in bedelli askerlik ile ilgili okuyucularıyla paylaştığı deetaylar...
  • Bedelli askerlik 2023 ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli zammı için son senaryo: 150 bin TL

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 150 BİN LİRAYI AŞAR!

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55’lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak…
  • Bedelli askerlik 2023 ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli zammı için son senaryo: 150 bin TL

    MÜRACAAT SAYILARI ARTIYOR!

     

    Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelli müracaatları bir hayli düşmüştü ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisi müracaatları artırdı. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120 ile 140 bin arasında ancak müracaatın bunun çok çok üstünde olması bekleniyor. Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak.
  • Bedelli askerlik 2023 ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli zammı için son senaryo: 150 bin TL

    Döviz fiyatlarının uzun süre sabit kalması nedeniyle birçok vatandaş parasını bozdurdu ve TL’de kaldı. TL faizi de enflasyonun altında kalınca reel kayıplar yaşandı.
  • Bedelli askerlik 2023 ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli zammı için son senaryo: 150 bin TL

    BİRLİKLERİN KAPASİTESİ

     

    Bedelliye başvuranlar; bir aylık eğitime alınıyor. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin kapasiteleri var. Buna göre kontenjan belirleniyor. ASAL ihtiyaca ve kapasiteye göre bunları dağıtıyor. Celp dönemlerine göre müracaatlar kapasitenin üzerinde olursa kura çekiliyor. Son müracaat rakamları, kapasitenin üzerinde olduğu için, bedelli bekleyenler bu yıl kuraya kalacaklar. Bu dönemi kaçıranlar ise 150 bin TL’nin üzerinde ücret ödemek zorunda kalacaklar…
  • Bedelli askerlik 2023 ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli zammı için son senaryo: 150 bin TL

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