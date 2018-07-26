Meclis gece 2.30'a kadar çalıştı. Bedelli askerliğin de içinde bulunduğu yasayı kabul etti. Buna göre, yaş 25, bedel 15 bin. Temel askerlik 21 gün. 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar bedelliden yararlanabilecek. Bir günlük yaş uzatımıyla birlikte kapsama yaklaşık 10 bin kişi daha girdi. Peki, bedelli askerlik başvuruları ne zaman? 2018 Bedelli askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Temel eğitim nerede olacak? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NE ZAMAN? "BEDELLİ" YÜRÜRLÜĞE NE ZAMAN GİRECEK

Bedelli askerlik için 150 bin ila 400 bin arasında başvuru yapılması bekleniyor. Bedelliden yararlanmak isteyenler bundan sonra ne yapacak?

Öncelikle Cumhurbaşkanı yasayı onaylayacak. Böylece yasa yürürlüğe girecek. İşte o tarihten itibaren üç aylık sürede başvurular alınacak.

TEMEL EĞİTİM NEREDE OLACAK?

Temel eğitimin nerede ve ne zaman yapılacağına ise Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. Silahlı kuvvetlerin imkanları belirleyici olacak. Bedelli yapacak askerlerin belli aralıklarla silah altına alınması bekleniyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?



Yoklama kaçağı, bakaya ve tecilliler kapsama girecek. Firariler ise bu haktan yararlanamayacak.

İşlemlerini başlatmış olanlar kışlanın kapısından adım atmadığı sürece bedelli yapabilecek.

Engelliler de temel askerlik eğitimini yapmadan bu hakkı kullanabilecek.

Haktan yararlanmak isteyenler işyerlerinden izinli sayılacak.

Gurbetçiler de 2 bin euro ödeyerek ve uzaktan eğitim alarak bu haktan yararlanacak.

BEDELLİDEN ELDE EDİLECEK GELİR DE SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILACAK

Cumhurbaşkanlığına da savunma sanayi destekleme fonu’na buradan elde edilen gelirin aktarılması noktasında bir yetkilendirme yapılıyor. Bedelli yasasını kabul eden meclis tatile girdi, milletvekilleri vedalaştı. Bu da meclis'te çıkarılan 6'ncı ve son bedelli yasası oldu.

TÜRKİYE ASKERLİKTE YENİ SİSTEME GİDİYOR

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdığan, bedelli askerlik Kanunu ile ilgili olarak, "Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız." dedi.

Yeni sistem için çalışmalar sürüyor. Profesyonel askerliğe geçiş hazırlıkları yapılıyor. Halen askerlik zorunlu ve kısa dönem 6 ay, uzun dönem 12 ay askerlik yapılıyor. Bu sürelerin kısalması gündemde.."

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