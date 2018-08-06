Bedelli askerlik başvuruları resmen başladı. 15 bin TL olarak belirlenen bedel Ziraat ve Halk banksına ödenebilecek. Başvuru için verilen son tarih 3 Kasım. Başvuru için izlenecek yolla ilgili de bir klavuz yayınlandı. İlk başvuru E Devlet Sistemi üzerinden de yapılabiliyor. İlk başvuru sonrası bankaya ödeme yapıldıktan sonra Askerlik Şubesi'ne başvurmak gerekiyor. İşte bedelli askerlik başvuru işlemleri...

E DEVLET'TEN BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU

E Devlet sistemie TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ara çubuğuna "Asal Bedelli Başvurusu" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu adresine ulaşırsınız. Açılan sayfada başvuru belgenizi görüntüleyeceksiniz. Ödeme yapacağınız bankaya vermek üzere çıktısını alacağınız bu belgede "1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci Maddesi gereğince, bedelli yapmak üzere başvurmuştur" diyecek ve tarafınızdan bu 15 bin TL tahsil edilmesi gerektiği yazacak. Belgeyi aldıktan sonra 3 Kasım'a kadar vaktiniz var.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan klavuza göre aşağıdaki adımları izleyin;

- Askerlik şubesi, e devlet ya da konsolosluk üzerinden başvuru

- Başvuru belgesi ile Bankaya ödeme yapma

- Dekont ve başvuru belgesi ile askerlik şubesine başvuru

-Celp duyurusunu bekleme ve duyuruyu takip etme

- Planlanan sevk tarijine kadar yoklama yaptırma

-Daha önce yoklama yapılmışsa celp duyurusunda bildirilen sevk tarihinde birliğe sevk

- 21 günlük temel eğitim

FAALİYET TAKVİMİ

1. Yasanın Resmi Gazete'de yayınlanması

2 . A) Uygulama emrinin kamu kurum ve kuruluşları ile askerlik şubelerine yayımlanması

B) Uygulama emrinin yükümlere basın yoluytla duyurulması

3. A) Başvuruların alınması ve hak sahiplerinin onaylanması

B) İtirazların değerlendirilmesi ve karar bağlanması

C) Yükümlülerin bankaya ödemelerini yapması

4. Celp planlamasının yapılması ve basın yoluyla yülümlülere duyurulması

5. Bedelli askerlik yükümlülerinin yoklama ve sevk işlemlerinin tamamlanması

6. Birliğe katılış, 21 gün temel eğitim ve kesin terhis işlemi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ