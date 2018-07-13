Bedelli askerlik konusu Türkiye’nin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Konuyla ilgili en çok bedelli askerlik çıktı mı? Son dakika bedelli askerlik açıklaması var mı? Bedelli askerlik yaş sınırı kaç? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Soruları var. İşte bedelli askerlikle ilgili detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI MI?

24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili henüz bir adım atılmadı. Ancak siyasilerden peş peşe gelen açıklamalar, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin çok yakında olduğunu gösteriyor… Ancak henüz bedelli askerlikle ilgili somut bir adım atılmadı.

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI VAR MI?

Bedelli askerlikle ilgili en son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, konuyla ilgili "Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz. Askerlik bizim ortak değerimiz. Tabi ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız. Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık yapan insanların 'hadi bakalım git askerlik yap' dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI KAÇ, BEDEL ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlikle ilgili henüz yasal bir düzenleme yapılmadığı için, bedelli askerlik 2018 ücretinin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Ancak bedelli askerlik ücretiyle ilgili çeşitli ihtimaller gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ayrıca bedelli askerlik yaş sınırı ile ilgili de çeşitli ihtimaller bulunuyor.

İşte bedelli askerlik yaşı ve ücreti ile ilgili ihtimaller:

26 yaş – 20 bin TL

25 yaş – 15 bin TL